Pierre & Vacances confiant pour ses perspectives à horizon 2030
'Fort du succès du plan stratégique RéInvention, de performances robustes et d'une situation financière assainie', il vise un EBITDA ajusté de 185 MEUR en 2026, puis de 270 MEUR à horizon 2030, grâce notamment à la poursuite de la rationalisation des coûts.
Ces objectifs seraient aussi soutenus par la hausse de l'activité : le groupe table sur une croissance annuelle des revenus touristiques de 5,8% en moyenne sur 5 ans, en ligne avec les perspectives de marché, pour atteindre 2 490 MEUR en 2030.
Au-delà de la poursuite de RéInvention, Pierre & Vacances compte s'appuyer sur des leviers identifiés dans le cadre de la revue des options stratégique, revue qui 'a par ailleurs mis en évidence des opportunités additionnelles, y compris de croissance externe'.
