 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 876,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

Pierre & Vacances confiant pour ses perspectives à horizon 2030
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 07:20

Pierre & Vacances-Center Parcs confirme sa prévision d'EBITDA ajusté à plus de 180 millions d'euros sur l'exercice 2025, revendiquant 'un bilan positif sur la saison estivale' malgré un 'contexte en demi-teinte pour l'ensemble du secteur'.

'Fort du succès du plan stratégique RéInvention, de performances robustes et d'une situation financière assainie', il vise un EBITDA ajusté de 185 MEUR en 2026, puis de 270 MEUR à horizon 2030, grâce notamment à la poursuite de la rationalisation des coûts.

Ces objectifs seraient aussi soutenus par la hausse de l'activité : le groupe table sur une croissance annuelle des revenus touristiques de 5,8% en moyenne sur 5 ans, en ligne avec les perspectives de marché, pour atteindre 2 490 MEUR en 2030.

Au-delà de la poursuite de RéInvention, Pierre & Vacances compte s'appuyer sur des leviers identifiés dans le cadre de la revue des options stratégique, revue qui 'a par ailleurs mis en évidence des opportunités additionnelles, y compris de croissance externe'.

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,672 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (non visible sur la photo) tiennent une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche à Washington, D.C.
    Trump dévoile un plan de paix, Netanyahu dit donner son feu vert
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:20 

    par Matt Spetalnick, Trevor Hunnicutt et Nidal al-Mughrabi Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accepté un plan de paix parrainé par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui ravage ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    (Actualisé avec Emeis, Carmat, Fnac Darty, Havas, Pierre et Vacances, Delta Plus Group, EPC Groupe, précisions sur UBS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • Le dôme du Capitole américain, à Washington, D.C.
    Trump fixe des droits de douane de 10% sur le bois d'oeuvre et des produits en bois
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale ... Lire la suite

  • Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, lors d'une conférence de presse, pour annoncer des partenariats sur les services d'IA, à Séoul
    OpenAI-Le CA au S1 bondit de 16% à environ $4,3 mds, selon The Information
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:16 

    La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank