Pierre & Vacances: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10% information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:12









(Zonebourse.com) - Au troisième trimestre 2024/2025, Pierre & Vacances - Center Parcs enregistre un chiffre d'affaires économique de 491,6 millions d'euros, en hausse de 10,1 % sur un an, porté par une forte dynamique des activités touristiques (+12,2 %).



L'hébergement progresse de 12,3 % au T3, tiré par une hausse des prix moyens (+6,5 %) et des taux d'occupation (+2,5 pts). L'hébergement progresse aussi bien chez Adagio (+16,2 %), Center Parcs (+12,4 %) que Pierre & Vacances (+8,4 %). Les autres activités touristiques (restauration, animation, plateformes) progressent aussi de 12 % sur le trimestre.



Le groupe anticipe une bonne performance estivale, avec 80 % des objectifs de réservation déjà atteints. Il confirme viser un EBITDA ajusté supérieur à 180 MEUR sur l'exercice (vs 163 MEUR en 2023/2024, hors éléments non récurrents).



Franck Gervais, directeur général, souligne la solidité du modèle, la satisfaction client en hausse, et l'ambition d'une nouvelle étape stratégique pour le groupe.





