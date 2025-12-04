 Aller au contenu principal
Pierre & Vacances améliore sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 07:42

Pierre & Vacances-Center Parcs publie un résultat net positif à 40,6 millions d'euros pour son exercice 2025, contre 28,7 MEUR précédemment, et un EBITDA ajusté passé de 174 à 181 MEUR, "confirmant l'amélioration structurelle de la rentabilité".

Le groupe de tourisme affiche un chiffre d'affaires économique en croissance de 1,7% à 1,95 MdEUR, dont un CA des marques en hausse de 3,8%, porté à la fois par le CA hébergement ( 3,3%) et celui des autres activités touristiques ( 5,3%).

"En 2025, l'ensemble de nos marques ont poursuivi leur montée en gamme, porté par des investissements ciblés dans la premiumisation, l'innovation produit et l'amélioration continue de l'expérience client", explique Franck Gervais.

"Notre dynamique commerciale s'est appuyée sur une stratégie digitale performante et une discipline de coûts désormais pleinement ancrée dans nos modes de gestion", poursuit ce directeur général de Pierre & Vacances-Center Parcs.

Revendiquant un portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le 1er semestre 2025-26 en hausse significative en comparaison annuelle, le groupe confirme sa prévision d'EBITDA ajusté à 185 MEUR pour l'exercice 2026.

PIERRE ET VACANCES
1,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

