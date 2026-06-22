Pierre & Vacances a reçu une offre de rachat

Dans le cadre de sa revue stratégique, le spécialiste du tourisme de proximité a annoncé avoir reçu une offre ferme et intégralement financée de Mubadala Capital, pour acquérir tous les titres en circulation de la société par voie d'offre publique d'achat volontaire en numéraire.

L'offre, qui a été accueillie favorablement par le conseil d'administration de P&V, comprend un montant de 1,90 euro par action ordinaire "coupon attaché" et 1,79 euro par action ordinaire "coupon détaché" suite à une distribution extraordinaire de primes de 0,11 euro par action ordinaire à verser par la société, augmentés d'un complément de 0,10 euro par action ordinaire si Mubadala Capital parvient à mettre en oeuvre un retrait-obligatoire de tous les titres en circulation et à sortir la société de la cote à l'issue de l'offre publique (soit une valeur totale, incluant la distribution et le complément, de 2 euro par action ordinaire.

La valorisation de 1,90 euro représente une prime de 35% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de la revue stratégique le 18 juin dernier.