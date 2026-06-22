 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pierre & Vacances a reçu une offre de rachat
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 09:12

Dans le cadre de sa revue stratégique, le spécialiste du tourisme de proximité a annoncé avoir reçu une offre ferme et intégralement financée de Mubadala Capital, pour acquérir tous les titres en circulation de la société par voie d'offre publique d'achat volontaire en numéraire.

L'offre, qui a été accueillie favorablement par le conseil d'administration de P&V, comprend un montant de 1,90 euro par action ordinaire "coupon attaché" et 1,79 euro par action ordinaire "coupon détaché" suite à une distribution extraordinaire de primes de 0,11 euro par action ordinaire à verser par la société, augmentés d'un complément de 0,10 euro par action ordinaire si Mubadala Capital parvient à mettre en oeuvre un retrait-obligatoire de tous les titres en circulation et à sortir la société de la cote à l'issue de l'offre publique (soit une valeur totale, incluant la distribution et le complément, de 2 euro par action ordinaire.

La valorisation de 1,90 euro représente une prime de 35% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de la revue stratégique le 18 juin dernier.

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,8560 EUR Euronext Paris +4,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris débute la semaine dans la prudence
    information fournie par AFP 22.06.2026 09:58 

    La Bourse de Paris a commencé la semaine prudemment lundi, scrutant les négociations qui se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran en Suisse. Le CAC 40 cédait 0,21%, à 8.400,90 points, soit un recul de 20,24 points, dans les premiers échanges. Vendredi, l'indice ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit sous un brumisateur à Bordeaux, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    La canicule s'amplifie encore, la moitié des Français en vigilance rouge
    information fournie par AFP 22.06.2026 09:54 

    Les chaleurs étouffantes qui frappent le pays depuis près d'une semaine "montent d'un cran" lundi avec 49 départements et 35 millions de Français placés en vigilance rouge canicule par Météo France, poussant les autorités à fermer ou réorganiser près de 2.000 établissements ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime lors d'une conférence de presse à l'Hôtel des Invalides, à Paris, le 11 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Lyhanna: le rapport d'inspection remis à Lecornu, le gouvernement sous pression
    information fournie par AFP 22.06.2026 09:47 

    Qui a failli et pourquoi? Près de trois semaines après la découverte du corps de la jeune Lyhanna, un rapport d'inspection très attendu va être déposé lundi sur le bureau de Sébastien Lecornu pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dans cette affaire. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 22.06.2026 09:00 

    * DANONE DANO.PA - Le groupe agroalimentaire a annoncé lundi la signature de de deux accords définitifs en vue d'acquérir l'entreprise australienne MADE Group, ainsi que les 49% restants dans sa co-entreprise avec Saputo Dairy Australia, disant vouloir renforcer ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 0,00%
Pétrole Brent
79,57 +0,39%
CAC 40
8 394,77 -0,31%
KALRAY
9,59 +8,98%
SOITEC
121,25 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank