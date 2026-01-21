Pierre et Vacances en discussions pour trouver un nouvel actionnaire, possiblement émirati

Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, à Chantilly le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le groupe de tourisme Pierre et Vacances -Center Parcs "a engagé des discussions avec des investisseurs" pour une entrée à son capital, a-t-il indiqué mercredi à l'AFP, parmi lesquels un fonds lié aux Emirats arabes unis selon le site L'Informé.

Pierre et Vacances-Center Parcs, qui détient aussi les marques Maeva et Adagio, avait annoncé mi-2025 engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à "des évolutions actionnariales".

Un plan qui se précise, puisque "des discussions" sont en cours avec "des investisseurs", le groupe ne souhaitant communiquer plus précisement à ce sujet qu'une fois "un accord conclu".

Selon L'Informé, le fonds Mubadala Capital, filiale du fonds souverain d'Abou Dhabi, un des Emirats arabes unis, serait en pole position dans ces négociations.

Son offre se chiffrerait à un peu moins d'un milliard d'euros.

Endetté et en difficulté à cause du Covid, le groupe s'était restructuré en 2022, faisant entrer un trio d'investisseurs, Alcentra, Fidera (qui détiennent 50% du capital) et Atream.

"Les trois sont ouverts à la sortie. Cela dépendra des conditions", avait expliqué en décembre le président du conseil d'administration du groupe, Georges Sampeur.

"Le groupe a fait son travail de restructuration. Les fonds actuels actionnaires sont des fonds de restructuration. Maintenant on a besoin d'actionnaires qui se projettent sur l'avenir et qui auront les moyens de suivre la progression du groupe et de financer sa croissance", avait-il dit.

Le groupe entend désormais se développer avec, pour l'ensemble de ses marques, "une extension des sites existants", et "l'ouverture de nouvelles destinations" comme le Danemark où vient d'ouvrir un Center Parcs ou la Suisse pour Pierre et Vacances.

Il a dégagé un bénéfice net pour 2024/2025 en forte hausse de 21%, à 33,5 millions d'euros, après treize années de pertes.