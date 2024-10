Pierre et Vacances en croissance pour la 4e année consécutive

(AOF) - Le groupe Pierre et Vacances Central Parcs enregistre une 4ème saison estivale consécutive de croissance, avec une hausse de 1,6% de ses activités touristiques, alors même que l’été 2023 constitue un effet de base élevé (+6%), et en dépit une conjonction de facteurs perturbateurs en France (météo dégradée, situation politique instable, effets pré-Jeux Olympiques) et d’une faible dynamique sectorielle. Sur un an, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 1,9 milliard d’euros, dont 1,8 milliard d’euros pour les marques touristiques, en hausse de 3,7%.

Le groupe annonce qu'il communiquera ses résultats annuels le 4 décembre 2024, confirmant un Ebitda ajusté supérieur ou égal à 170 millions d'euros (ou 160 millions d'euros hors incidence de produits non-récurrents) en "forte croissance" par rapport à l'exercice précédent (137 millions d'euros).

