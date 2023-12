Pierre et Vacances : confirmation de son redressement

(AOF) - Pierre et Vacances gagne 2,03% à 1,404 euro après avoir dévoilé une performance opérationnelle annuelle solide. Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme affiche cependant une perte de 20,6 millions d'euros contre un bénéfice de 325 millions d'euros l'année précédente. Pour TP Icap Midcap cette perte nette affichée "est anecdotique et reflète des éléments exceptionnels, non cash", alors que la guidance d’EBITDA pour 2024 est "dans le haut de fourchette" des prévisions.

Le broker salue une "nouvelle belle publication annuelle avec l'atteinte de l'ensemble des guidances, mieux que prévu, et une structure financière renforcée". Il s'attend à une révision à la hausse des objectifs 2025 et 2026 "compte tenu de l'avance prise sur le plan Réinvention". TP Icap Midcap reste à l'achat avec un objectif de cours de 2,2 euros.

Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires des activités touristiques de 1,742 milliards d'euros, en progression de 12,8% par rapport à 2022 et de 27,6% par rapport à 2019. L'Ebitda ajusté du groupe s'élève à 137 millions d'euros, en croissance de 30% par rapport à l'exercice 2022 et de 74% par rapport à l'exercice 2019. Au 30 septembre 2023, le groupe enregistre une trésorerie de 468,8 millions d'euros.

"Un an après sa restructuration financière et capitalistique, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs affiche des résultats records, avec un redressement de la profitabilité sur toutes ses marques et une conversion significative en trésorerie de sa rentabilité opérationnelle", a souligné le Directeur général, Franck Gervais.

Fort de cette bonne dynamique, et au vu du portefeuille de réservations touristiques à date qui offre déjà une bonne visibilité sur le premier semestre, le groupe prévoit pour l'exercice 2024 un Ebitda ajusté compris entre 145 millions d'euros et 150 millions d'euros.

Pierre et Vacances mettra à jour ses objectifs financiers précédemment communiqués au titre des exercices 2025 et 2026 à l'occasion de la tenue d'un Capital Market Day dans les prochains mois.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.