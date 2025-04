Pierre et Vacances confiant pour l'année malgré une légère baisse de l'activité au premier semestre

Le groupe Pierre et Vacances -Center Parcs (PVCP) a publié jeudi un chiffre d'affaires en légère baisse de 1,7% au premier semestre de son exercice décalé mais s'attend à une hausse sur le reste de l'exercice au vu des réservations.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe a dégagé entre octobre et mars un chiffre d'affaires de 765,1 millions d'euros, en baisse à cause d'un "effet calendaire défavorable", selon un communiqué.

"Compte tenu des réservations touristiques à date" sur le second semestre de l'exercice, PVCP anticipe "un chiffre d'affaires hébergement en croissance sur l'ensemble de l'exercice 2024/2025, avec une activité en hausse à la fois au 3ème et au 4ème trimestre".

Sur le semestre écoulé, par marques, le chiffre d'affaires de Center Parcs a baissé de 2% à 478,9 millions d'euros quand celui de Pierre et Vacances a augmenté de 2,5% à 162,8 millions d'euros.

Les résidences urbaines Adagio ont vu leur chiffre d'affaires baisser de près de 3% à 77,9 millions d'euros tandis que Maeva.com a progressé de 20% à 28,9 millions d'euros.

Le groupe, qui estime "plus représentatif de son activité" d'exclure certains éléments comptables liés à des cessions immobilières et des co-entreprises selon les normes IFRS16 et IFRS11, présente à ce titre un chiffre d'affaires de 802,1 millions d'euros sur le semestre, en baisse de 2,4%.

Le semestre "a été pénalisé par le calendrier des jours fériés et vacances scolaires, avec un décalage de certaines périodes sur le 3ème trimestre, ainsi que par une baisse de l’offre notamment liée à la fermeture complète du Domaine Center Parcs des Hauts de Bruyères en octobre et novembre 2024 (travaux de rénovation des équipements centraux)", explique le communiqué.

"Sur l'ensemble de la saison hivernale, le groupe affiche de bonnes performances et un taux de satisfaction client en hausse, malgré une situation économique compliquée. Nous avons fait carton plein à la montagne, avec un taux d'occupation de 96% sur le 2ème trimestre de l’exercice", salue le directeur général du groupe Franck Gervais cité dans le communiqué.