Pierre et Vacances: CA de 1 818,0 ME sur l'exercice 2023/24

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023/2024 s'élève à 1 818,0 millions d'euros en normes IFRS (et à 618,4 millions d'euros sur le 4ème trimestre de l'exercice), à comparer à 1 786,5 millions d'euros en 2022/2023 (et à 614,9 millions d'euros au 4ème trimestre 2022/2023).



Le chiffre d'affaires des marques du Groupe est en hausse de +3,7% sur l'ensemble de l'exercice (à 1 806,3 millions d'euros), bénéficiant à la fois d'une croissance du chiffre d'affaires hébergement (+2,6%) et d'une hausse du chiffre d'affaires des autres activités touristiques (+7,7%, dont +17,8% sur maeva.com et près de +6% de hausse des activités sur sites).



'Ces performances confortent les prévisions financières du Groupe pour l'exercice 2023/2024, avec un EBITDA supérieur ou égal à 170 millions d'euros (ou 160 millions d'euros hors incidence de produits non-récurrents), en forte progression par rapport à l'exercice précédent (137 millions d'euros)' indique le groupe.



'Le Groupe communiquera par ailleurs, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023/2024 le 4 décembre 2024, sur l'activité du 1er trimestre de l'exercice 2024/2025, pour lequel la tendance toujours plus marquée de réservations de dernière minute se confirme'.





