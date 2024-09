Pictet Wealth Management France renforce ses services pour les grands patrimoines

(AOF) - La succursale française du groupe Pictet annonce le renforcement de son équipe de gestion de fortune avec les engagements successifs de Pierre Lachaud, Virginie Chabaud et Simon Jimenez. Pierre Lachaud vient de la banque Neuflize OBC, où il est entré en 2006 comme banquier privé pour servir une clientèle de grandes fortunes. Il s'y est spécialisé dans le conseil patrimonial d'entrepreneurs (pré-et post-cessions) et d'investissement multi-classe d'actifs, y compris l'immobilier, le Private Equity et l'art.

Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et fiscalité de l'Université Jean Moulin Lyon 3, Pierre Lachaud a fait ses premiers pas professionnels comme auditeur chez PricewaterhouseCoopers puis auprès de BNP Paribas comme conseiller en patrimoine financier.

En outre, Virginie Chabaud, diplômée de l'EDHEC Lille et de Sciences-Po Paris, a débuté sa carrière chez BNP Paribas en 2004. Elle a été rapidement promue conseillère en banque privée auprès d'une clientèle d'entrepreneurs avant d'être nommée responsable d'une équipe de banque privée couvrant la zone Paris Rive Gauche. Depuis 2017, et jusqu'à son entrée chez Pictet, Virginie Chabaud a été responsable des services aux entreprises familiales ainsi que des réflexions stratégiques sur la cession et la transmission d'entreprises.

Quant à Simon Jimenez, il dispose d'une expérience de 10 ans dans la gestion de fortune, essentiellement chez Natixis Wealth Management, où il a été depuis 4 ans responsable de la division Technologie & Média. Titulaire d'une licence en économie et gestion de l'Université de Perpignan, il possède deux Masters, le premier en management, décerné par la Copenhagen Business Academy, le second en finance, avec spécialisation en gestion patrimoniale, de l'Université de Montpellier.