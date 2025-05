Pictet Technologies ouvre un centre fintech à Lisbonne

(AOF) - Pictet a annoncé la création d’une extension de sa plateforme de développement logiciel (software factory), Pictet Technologies, à Lisbonne. Ce nouveau centre technologique doit permettre au gestionnaire d’actifs et de fortune de poursuivre sa transition numérique. Pictet Technologies Portugal (PTP) fournira des services et des solutions logiciels essentiels au groupe Pictet en s’inspirant de la réussite de Pictet Technologies au Luxembourg. L'entreprise concentrera ses activités sur les services destinés à des plateformes comme Avaloq ou Appway ainsi que sur les développements Java.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.