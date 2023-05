- Le groupe Pictet a nommé Raymond Sagayam associé-gérant - le 47e en 218 ans d’existence - avec effet au 1er janvier 2024.Raymond Sagayam a rejoint Pictet Asset Management (Pictet AM) en 2010 comme responsable de l’activité total return fixed income, afin de développer le crédit long-short. En 2017, il a été promu responsable des investissements obligataires et membre du comité exécutif de Pictet AM en 2017. En plus de ces fonctions, il est devenu equity partner en 2018, puis responsable de Pictet AM Londres en 2022.Avant d’entrer chez Pictet, Raymond Sagayam avait été managing director chez Swiss Re Asset Management à Londres. Il cumule plus de 25 ans d’expérience, avec une spécialisation dans les obligations des grandes zones géographiques.

L'Agefi