Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pictet collecte plus de 15 milliards de francs suisses au premier semestre information fournie par Newsmanagers • 06/09/2023 à 08:00

(NEWSManagers.com) - Le groupe Pictet a enregistré des souscriptions nettes de plus de 15 milliards de francs suisses au premier semestre, selon ses résultats non audités publiés jeudi 30 août. Les actifs sous gestion ou en dépôt se sont élevés à 638 milliards de francs suisses.Le bénéfice net consolidé a atteint 366 millions de francs suisses. Les produits d’exploitation s’élèvent à 1,621 milliard de francs (en hausse de 3% par rapport à la période correspondante de 2022) et les charges totales avant impôts à 1,146 milliard de francs (en hausse de 3%). Cela aboutit un résultat opérationnel de 475 millions de francs (en hausse de 2%).Le ratio des fonds propres totaux est demeuré solide. Calculé d’après des fonds propres réglementaires de 3,56 milliards de francs, il se situait au 30 juin 2023 à 29,3%, un niveau nettement supérieur au seuil de 12% fixé par la Finma, le régulateur suisse, souligne Pictet. A lire aussi: Laurent Ramsey va prendre la présidence de Pictet AM