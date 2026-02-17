Pictet collecte 19 milliards de francs suisses en 2025

Le 10 février, Pictet a publié ses résultats non audités pour 2025 et les chiffres sont encore solides pour sa gestion d’actifs. Le groupe suisse a enregistré des souscriptions nettes de 19 milliards de francs suisses (20,8 milliards d’euros) en 2025. Une collecte supérieure à celle de 2024 (11 milliards de francs suisses) qui s’explique par «une forte performance des investissements» et «un afflux important de nouveaux fonds nets» , d’après Marc Pictet, associé principal du groupe.

Les actifs sous gestion ou en dépôt ont donc augmenté de 4,5% pour atteindre un nouveau record de 757 milliards de francs suisses au 31 décembre 2025. Cet encours historique dépasse le précédent record qui était de 724 milliards de francs suisses à fin 2024.

Dans les autres données, Pictet a notamment annoncé un résultat d’exploitation de 846 millions de francs suisses, soit une hausse de 3,7% par rapport à fin 2024. Les revenus d’exploitation ont atteint 3,21 milliards de francs suisses, soit une augmentation de 1,5% par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice consolidé ressort donc à 667 millions de francs suisses, un chiffre stable par rapport à l’année précédente (665 millions de francs suisses).

Bastien Boname