Pictet Asset Management : nouvelle stratégie en actions

(AOF) - Pictet Asset Management annonce le lancement d’une nouvelle stratégie en actions, Pictet–Quest European Revival. Son objectif est de capitaliser sur la renaissance économique de l’Europe. Alors que la situation des actions américaines inquiète et que les rendements du dollar déclinent, la compétitivité du vieux continent s’améliore et la croissance s’accélère, offrant de nombreuses opportunités d’investissement.

"Les perspectives économiques à long terme de l'Europe sont excellentes, et la croissance de la zone euro devrait doubler dans les prochaines années" souligne le gestionnaire d'actifs.

Gérée par une équipe qui compte 25 ans d'expérience dans l'investissement quantitatif, la stratégie Pictet–Quest European Revival repose sur une approche qui s'ancre dans la recherche universitaire pour limiter les biais et qui s'appuie sur l'analyse systématique des données (data driven) pour la construction de portefeuille.

Cette nouvelle stratégie est conforme à la directive OPCVM (UCIT). Sa distribution est autorisée en Allemagne, en Autriche, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

"Grâce aux investissements massifs dans la technologie, la défense, les infrastructures stratégiques et la redynamisation des chaînes logistiques, les planètes sont alignées et la conjoncture est désormais très porteuse, explique David Wright, head of quantitative investments chez Pictet Asset Management.

"Ces initiatives renforcent la compétitivité, la solidité et l'autonomie stratégique du continent. Notre stratégie cible les entreprises européennes de qualité, qui allient valorisations attrayantes, résultats en amélioration et forte exposition à la reprise économique dans la région", précise-t-il.

Au 30 septembre 2025, les actifs sous gestion quantitative et indicielle de Pictet Asset Management s'établissaient à 66 milliards d'euros.