Pictet AM transforme un fonds petites valeurs en fonds famille

(NEWSManagers.com) - Pictet Asset Management a repositionné son fonds Pictet-Small Cap Europe, sur les petites valeurs européennes, en Pictet-Family, axé sur les entreprises familiales. Ce fonds, domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS (OPCVM), est géré par une équipe basée à Genève et codirigée par Alain Caffort et Cyril Benier.

Pictet ciblera les entreprises familiales, qui se définissent comme des sociétés cotées en Bourse dans lesquelles une personne, souvent le fondateur, ou une famille détient au moins 30 % des droits de vote, rappelle Pictet. L' univers d' investissement correspondant comprend quelque 500 entreprises à l' échelle mondiale.

" Bien que les sociétés contrôlées par leur fondateur ou par une famille représentent presque 20% de l' indice MSCI ACWI, nous avons constaté qu' il n' y avait pas beaucoup de stratégies d' investissement qui permettaient aux investisseurs de tirer parti de l' importance et des atouts des entreprises familiales, notamment dans le cadre d' une stratégie en actions mondiales. Le fonds Pictet-Family vise à combler ce manque " , explique Alain Caffort, gérant senior du fonds Pictet-Family.

" Il existe une forte adéquation entre la culture de Pictet et la stratégie mise en œuvre. Outre le fait que Pictet soit une société familiale, sa culture d' entreprise présente un grand nombre des caractéristiques recherchées dans les entreprises dans lesquelles nous envisageons d' investir " , ajoute-t-il.