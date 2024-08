Pictet AM : les marchés devraient rester fébriles encore longtemps

(AOF) - "Les marchés sont fébriles et ils devraient le rester encore longtemps", prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet Asset Management. "Fondamentalement, nous assistons à un processus de désendettement d’investisseurs surendettés qui ont eu recours, en particulier, à des stratégies de carry trade non hedgées pour se financer. Ce fut rentable pendant un moment. C’est désormais perçu comme un risque", explique-t-il.

Christopher Dembik prévient que nous risquons d'avoir des appels de marge en cascade qui vont amplifier la baisse.

Faut-il pour autant paniquer ?

Le conseiller en stratégie d'investissement juge "lunaire" la possibilité évoquée par des analystes que la Fed se réunisse d'urgence avant l'échéance de septembre pour baisser ses taux. "Au passage, nous ne voyons pas en quoi une baisse des taux par la Fed réussirait à endiguer la panique", fait-il remarquer.

"Pour repartir sur de bonnes bases, il faudra que Nvidia ne déçoive pas à la fin du mois, que les rachats d'actions reprennent et que les banques centrales endiguent les risques liés aux positions vendeuses non hedgées sur le yen", explique Christopher Dembik. " Est-ce possible? Oui. Un redémarrage boursier en septembre nous paraît être un scénario crédible", ajoute le conseiller en stratégie d'investissement.