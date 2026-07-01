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Pictet AM lance une première gamme européenne d'ETF actifs pilotés par l'IA
information fournie par AOF 01/07/2026 à 10:45

(Zonebourse.com) - Pictet AM étoffe son offre d'investissement avec le lancement de sa première gamme européenne d'ETF actifs en actions reposant sur l'intelligence artificielle. Celle-ci se compose de quatre fonds : le Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF (PQWD), le Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF (PQWX), le Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF (PQUS) et le Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF (PQEU).

Cette nouvelle gamme s'appuie sur l'expérience acquise avec le fonds luxembourgeois Pictet - Quest AI-Driven Global Equities, lancé en mars 2024. À fin mai 2026, ce dernier avait attiré plus de 3 milliards de dollars d'encours et affichait une performance de 50 % en dollars, contre 45,9 % pour son indice de référence, le MSCI World.

Les ETF ont pour ambition de surperformer leur indice de référence d'environ 1 % par an, après frais, tout en conservant un profil de risque proche de celui du marché. Pour y parvenir, Pictet cible une tracking error maximale de 2 % et un bêta de 1. La sélection des valeurs est assurée par un modèle d'intelligence artificielle propriétaire, associé à un système automatisé d'optimisation des portefeuilles et supervisé par les équipes d'investissement quantitatif de la société. Entraîné chaque trimestre, ce modèle vise à construire des portefeuilles " factor neutral ", afin de générer de l'alpha indépendamment des cycles économiques et des rotations de marché.

"Les investisseurs pensent souvent que la surperformance passe forcément par des solutions originales ou exotiques, alors qu'en réalité, il s'agit plutôt de naviguer plus intelligemment dans le même univers et à travers les mêmes données. C'est là que l'IA excelle, parce qu'elle sait repérer les fonctionnements complexes que nous, humains, ne parvenons pas à voir", explique David Wright, responsable des investissements quantitatifs chez Pictet Asset Management.

Selon le gestionnaire, ces ETF actifs ont vocation à constituer des positions centrales au sein des portefeuilles en offrant un potentiel de surperformance pour un surcoût limité et sans augmentation significative du risque. Pictet souligne également que cette source d'alpha est complémentaire des approches factorielles traditionnelles. Certains de ses clients utilisent déjà cette stratégie pour améliorer le rendement de leurs allocations passives, le gestionnaire estimant qu'une réallocation de 20 % d'une poche indicielle vers une stratégie optimisée peut en réduire le coût global à un niveau proche de zéro.

Les nouveaux ETF seront d'abord cotés sur Xetra, en Allemagne, et sur Euronext Milan. Des cotations à la Bourse de Londres (LSE) et au SIX Swiss Exchange sont prévues dans un second temps.

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