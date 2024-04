L'équipe a créé à cette fin un outil transparent, qui cherche à prédire la composante alpha d'une action avec un niveau de précision et de confiance extrêmement élevé, ainsi qu'à l'optimiser au sein du portefeuille.

Le gestionnaire d'actifs explique que son équipe d'investissement Quest ("Quantitative Equity Strategies") a imaginé son propre modèle innovant de sélection des actions et de prévision des rendements. Au lieu d'utiliser du smart beta ou un bêta exotique, elle s'appuie sur des données solides et vérifiées pour analyser les marchés actions.

(AOF) - Pictet Asset Management a annoncé le lancement du Pictet-Quest AI Driven Global Equities, stratégie indicielle optimisée, qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle (IA) pour la sélection des actions. Le fonds visera une surperformance de 1,5% par an (avant frais) par rapport au MSCIWorld.

Pictet AM lance un fonds actions s’appuyant sur l’intelligence artificielle

