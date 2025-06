Pictet AM donne le top départ à sa stratégie lancée pour la MACSF

C’est aujourd’hui, 10 mai 2025 que Pictet Asset Management France lance la stratégie Pictet-Mégatendances Progressif en collaboration avec la MASCF, assureur des professionnels de santé. L’Agefi avait évoqué ce projet de collaboration mi-mai. « Cette unité de compte exclusive déploie une stratégie d’investissement en actions progressive sur quatre ans, couplée à un mécanisme d’accélération, permettant de saisir les opportunités les plus intéressantes des marchés actions tout en limitant la volatilité », explique un communiqué.

Gérée par Pictet AM, cette stratégie est, à son point de départ, investie à 100% en instrument obligataire et monétaire. L’objectif est d’investir progressivement au sein des marchés actions à hauteur de 6% par trimestre, si bien qu’à la fin de la première année, 25% du capital est investi en actions, et 100% au bout de 4 ans. De plus, cette stratégie est équipée d’un mécanisme complémentaire d’accélération systématique de l’investissement en actions. En cas de baisse de la poche actions de 5%, un réinvestissement automatique de 5% complémentaire est opéré, afin de capter les opportunités liées à la baisse des marchés.

La poche actions de la stratégie Pictet-Mégatendances Progressive regroupe 12 thématiques majeurs, et réplique la stratégie d’investissement de Pictet-Global Megatrend Selection, qui a enregistré une performance annualisée de 9,63%, nette de frais de gestion (Part P EUR, au 31 mai 2025), depuis sa création en 2008.

La stratégie Pictet-Mégatendances Progressive est accessible à tous les détenteurs d’un contrat d’épargne MACSF à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Laurence Marchal