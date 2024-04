Pictet Alternative Advisors se renforce dans la logistique en France

(AOF) - Pictet Alternative Advisors, en coentreprise avec Arax Properties, a finalisé le rachat à Mileway d’actifs logistiques dans des zones de distribution stratégique situées dans la "dorsale" logistique. Le portefeuille est composé de six actifs, dont quatre situés dans le "Grand Paris", un à Orléans et un autre à Lille, pour une surface totale d’environ 122 000 mètres carrés. Les actifs sont loués à un groupe diversifié d'entreprises de premier plan et la stratégie prévoit la mise en œuvre d'une approche de gestion active des locations, ainsi que diverses initiatives ESG.

Le portefeuille a été racheté avec un financement par emprunt de premier rang de La Banque Postale.