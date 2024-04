Pictet AA lance un ELTIF dans le domaine des technologies environnementales

(AOF) - Pictet Alternative Advisors a annoncé le lancement du fonds Pictet Private Assets Sicav - Environment Co-Investment Fund I ELTIF, qui facilite l’accès à des investissements dans des technologies environnementales innovantes sur les marchés privés. Le fonds comprendra entre 20 et 25 positions, sélectionnées grâce à un réseau de plus de 90 gérants en private equity, réunissant à la fois des généralistes reconnus et des spécialistes sectoriels.

Le fonds cible les opportunités d'investissement les plus intéressantes offertes par cinq segments en forte croissance: la réduction des gaz à effet de serre, la consommation durable, la lutte contre la pollution, l'économie circulaire et les technologies génériques.

Il applique une approche fondée sur le co-investissement, qui consiste à prendre des participations minoritaires aux côtés de sociétés de private equity de premier ordre en investissant à l'échelle mondiale.