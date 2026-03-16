PhonePe, soutenu par Walmart, suspend ses projets d'introduction en bourse alors que le conflit au Moyen-Orient alimente la volatilité du marché

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(Ajoute des détails; paragraphes 8-11) par Jaspreet Kalra

La société indienne de fintech PhonePe

PHOP.NS , soutenue par Walmart, a temporairement suspendu son projet d'introduction en bourse, invoquant les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers mondiaux, a déclaré la société lundi.

PhonePe, qui gère l'application de paiement numérique la plus populaire en Inde, prévoit de reprendre son processus d'introduction en bourse une fois que la stabilité sera **revenue** sur les marchés, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L'entreprise vise une valorisation comprise entre 9 et 10,5 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters ce mois-ci.

Walmart réduira sa participation dans PhonePe d'environ 12 % lors de l'introduction en bourse, tandis que Tiger Global et Microsoft MSFT.O prévoient de se retirer, selon le dossier d'introduction en bourse.

Les trois entreprises vendront environ 50,7 millions d'actions dans le cadre de l'offre, et PhonePe n'émettra pas de nouvelles actions.

"Nous espérons sincèrement un retour rapide à la paix dans toutes les régions touchées", a déclaré Sameer Nigam, directeur général de PhonePe. "Nous restons attachés à une cotation en bourse en Inde."

UN SENTIMENT ÉBRANLÉ

Le conflit au Moyen-Orient a ébranlé le sentiment des marchés dans le monde entier, les investisseurs étant confrontés à la perspective d'une prolongation des hostilités.

Il a pesé sur les débuts des marchés, de Hong Kong à Londres , les actifs indiens étant sous pression, la roupie ayant atteint un niveau record et l'indice boursier de référence ayant chuté de 7 % depuis le début de la guerre, ce qui a accentué leur sous-performance par rapport aux marchés émergents.

Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 7 milliards de dollars en termes nets des actions indiennes sur 2026, dont plus de 5,5 milliards de dollars pour le seul mois de mars.

La faiblesse du sentiment à l'égard des actions indiennes a également affecté le marché primaire cette année, sept des onze introductions en bourse ayant été cotées en dessous du prix d'émission.

L'introduction en bourse de PhonePe, l'une des plus attendues en Inde cette année, serait la deuxième plus importante dans le secteur des technologies financières, après celle de Paytm, d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars, en 2021.