PhonePe prévoit d'embaucher 20 000 nouveaux employés commerciaux pour étendre son réseau de commerçants dans les zones rurales de l'Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de paiement numérique PhonePe PHOP.NS a annoncé jeudi son intention d'embaucher 20 000 commerciaux supplémentaires au cours de l'année à venir, dans le cadre d'une initiative visant à étendre son réseau de commerçants aux petites villes et aux villages indiens.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Soutenue par Walmart, l’entreprise prévoit de déployer plus de 5 millions d’appareils, notamment des enceintes connectées et des terminaux de point de vente, au cours des 12 prochains mois afin de généraliser l’acceptation des paiements numériques dans les zones rurales.

* Cette initiative fait suite à la décision de la NPCI indienne d’imposer une commission de 0,4 % sur certaines transactions UPI effectuées par des commerçants, une partie des recettes étant affectée à l’extension de l’acceptation des paiements numériques chez les petits commerçants des régions mal desservies.

* "Le cadre MDR récemment annoncé permet à l’entreprise d’adopter une vision à long terme et d’investir dans l’expansion du réseau de commerçants", a déclaré PhonePe.

* En août, le réseau de paiement de PhonePe comptait plus de 720 millions d’utilisateurs enregistrés et plus de 50 millions de commerçants.