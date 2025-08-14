 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Phillips 66 réduit la production d'essence à la raffinerie de Bayway à la suite d'un incendie, selon certaines sources
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 19:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de l'entreprise)

Phillips 66 PSX.N a réduit la production d'essence à sa raffinerie Bayway de 258 000 barils par jour à Linden, dans le New Jersey, après un incendie près de l'unité de production d'essence de l'usine, ont déclaré jeudi deux personnes au courant de l'affaire. Un équipement auxiliaire de l'unité de craquage catalytique fluide de la raffinerie a pris feu et a entraîné l'arrêt de la production, ont indiqué les sources. La cause de l'incendie n'a pas été précisée dans l'immédiat.

La raffinerie devrait résoudre le problème dans les prochains jours et reprendre sa production à plein régime, a déclaré l'une des sources.

Phillips 66 a refusé de commenter les activités de la raffinerie.

Bayway produit environ 155 000 bpj d'essence et est l'un des principaux fournisseurs de carburant sur la côte est des États-Unis.

La raffinerie de Bayway a été partiellement fermée le mois dernier après que des pluies torrentielles aient provoqué une panne d'électricité, ce qui a entraîné une brève hausse des prix des produits raffinés dans le port de New York, Phillips 66 ayant compensé les pannes en achetant du carburant sur le marché libre.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

