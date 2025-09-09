 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Phillips 66 rachète à Cenovus le reste de sa participation dans WRB Refining pour 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phillips 66 PSX.N a déclaré mardi qu'il allait acquérir la participation restante de 50 % dans WRB Refining auprès d'unités de Cenovus Energy CVE.TO pour 1,4 milliard de dollars.

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
22,120 CAD TSX +0,05%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
PHILLIPS 66
130,220 USD NYSE -1,03%
Pétrole Brent
66,56 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
62,78 USD Ice Europ +0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

