Phillips 66 rachète à Cenovus le reste de sa participation dans WRB Refining pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phillips 66 PSX.N a déclaré mardi qu'il allait acquérir la participation restante de 50 % dans WRB Refining auprès d'unités de Cenovus Energy CVE.TO pour 1,4 milliard de dollars.