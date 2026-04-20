Phillips 66 et Kinder Morgan vont de l'avant avec un nouvel oléoduc sur la côte ouest des États-Unis

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Phillips 66 PSX.N et Kinder Morgan

KMI.N ont obtenu suffisamment d'engagements de la part des expéditeurs à long terme pour aller de l'avant avec un projet d'oléoduc destiné à approvisionner en carburant l'Arizona et la Californie, ont-ils déclaré lundi.

Le projet Western Gateway Pipeline s'inscrit dans le cadre de la course à la construction d'un nouvel oléoduc majeur vers la côte ouest des États-Unis, en prévision des fermetures de raffineries prévues en Californie, un marché des carburants relativement isolé, dont les liaisons par oléoduc avec les principaux centres de raffinage sont limitées, ce qui le rend vulnérable aux perturbations de l'offre et aux flambées de prix.

Phillips 66 et Kinder Morgan ont commencé à rechercher des engagements initiaux de la part des expéditeurs en octobre pour le système d'oléoduc proposé qui transporterait le carburant d'un centre de raffinage du Texas vers l'Arizona et la Californie.

Les entreprises n'ont pas révélé le coût du projet.

Le réseau de pipelines de produits raffinés est conçu pour relier l'approvisionnement des raffineries du Midwest et de la côte du Golfe aux marchés de Phoenix, de l'Arizona et de la Californie, avec une connexion à Las Vegas par le biais du pipeline CALNEV de Kinder Morgan.

Le projet comprend un nouvel oléoduc reliant Borger (Texas) à Phoenix, ainsi que l'inversion de l'oléoduc existant de Kinder Morgan entre Colton (Californie) et Phoenix, afin de permettre des flux d'est en ouest vers la Californie. Le Gold Pipeline de Phillips 66, qui relie actuellement Borger à St. Louis, sera également inversé pour alimenter le système.

Le projet devrait entrer en service au milieu de l'année 2029.