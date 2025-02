Philips: sanctionné après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Philips lâche plus de 8% à Amsterdam, après la publication au titre de l'année 2024 d'une marge d'EBITA ajusté en amélioration de 90 points de base à 11,5% pour un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros, en croissance de 1% en comparable.



A cette occasion, le fournisseur de technologies médicales rehausse son objectif d'économies de productivité pour la période 2023-25 de deux à 2,5 milliards d'euros, dont 800 millions à réaliser sur l'année qui commence.



Le Néerlandais a l'intention de proposer à sa prochaine AG le versement d'un dividende maintenu à 0,85 euro par action, en numéraire ou en actions, le paiement potentiel en actions étant plafonné à la moitié de cette distribution.



Pour 2025, Philips anticipe une marge d'EBITA ajustée en progression de 30 à 80 points de base pour atteindre 11,8 à 12,3%, ainsi qu'une croissance de ses ventes en comparable de 1 à 3%, y compris un déclin en pourcentage 'à un seul chiffre moyen ou élevé' en Chine.





