Philips: refinancement à hauteur de 700 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé vendredi le succès de sa dernière opération de refinancement, pour un montant de 700 millions d'euros, qui a été sursouscrite plus de deux fois.



Cette émission obligataire à échéance 2032 affiche un coupon de 3,75%, indique le spécialiste néerlandais des équipements de santé dans un communiqué.



L'opération va permettre de rembourser par anticipation des échéances de crédit se profilant pour 2024 et 2025, ce qui signifie que son impact sur son niveau d'endettement sera neutre, a également indiqué le groupe.



Philips rappelle qu'il conserve un statut d'émetteur en catégorie d'investissement ('investment grade') chez les trois agences de notation, avec des notes 'BBB+' chez Standard & Poor's, 'Baa1' chez Moody's et 'BBB+' chez Fitch.





