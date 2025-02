Philips: présente des innovations pour les IRM information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Philips annonce le lancement de SmartSpeed Precise, une solution IRM de nouvelle génération s'appuyant sur des moteurs Dual-AI pour accélérer les examens tout en améliorant la qualité d'image.



Présenté au Congrès Européen de Radiologie (European Congress of Radiology) 2025, cet outil optimise l'ensemble du portefeuille IRM de Philips, y compris les équipements existants.



L'entreprise dévoile aussi MR Workspace R12, un logiciel zéro-clic automatisant 80 % des procédures IRM.



Philips introduit en Europe le scanner 1.5T BlueSeal sans hélium, réduisant l'empreinte environnementale et les coûts opérationnels.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 25,68 EUR Euronext Amsterdam +1,66%