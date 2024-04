Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: perte trimestrielle sur une lourde provision information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Philips publie un résultat des activités en perte de 824 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, sous l'effet d'une lourde provision annoncée ce jour pour régler un litige impliquant sa filiale Respironics aux Etats-Unis.



En données ajustée, le groupe néerlandais de technologies médicales affiche une marge d'EBITA de 9,4% pour un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros, en progression de 2,4% en données comparables grâce à la fois aux zones matures et de croissance.



Cette croissance a été réalisée malgré un déclin en Chine, où le marché est impacté par des mesures anti-corruption et une demande des ménages déprimée. Du fait de ce pays, les prises de commandes de Philips ont diminué de 3,8% en comparable.



Philips confirme néanmoins viser une marge d'EBITA ajustée de 11-11,5% et une croissance des ventes en comparable de 3-5% pour 2024, ainsi que sa confiance dans son plan 2025 'tout en reconnaissant que les incertitudes demeurent'.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam 0.00% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -34.21%