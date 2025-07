Philips: partenariat étendu avec l'américain Medtronic information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 17:16









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi qu'il allait approfondir sa collaboration de longue date avec le fabricant d'appareils médicaux américain Medtronic via la signature d'un nouvel accord pluriannuel, qui viendra ainsi prolonger un partenariat entamé dès 1992.



Dans un communiqué, Philips rappelle que ses systèmes de surveillance des patients intègrent déjà plusieurs technologies phares de Medtronic, telles que le dispositif de saturométrie Nellcor, la capnographie Microstream et le moniteur BIS pour l'évaluation du niveau de conscience du patient.



Ce nouvel accord prévoit notamment la fourniture groupée de consommables essentiels, comme des électrocardiogrammes (ECG), des tensiomètres non invasifs (NIBP) et des batteries.



Philips indique par ailleurs s'être engagé à garantir que toutes les technologies intégrées dans le cadre de ce partenariat soient cliniquement validées, sécurisées face aux cybermenaces et immédiatement opérationnelles.



Le déploiement initial de cette collaboration renforcée ciblera le marché nord-américain, avec pour ambition d'étendre le périmètre de l'accord à l'échelle mondiale.





