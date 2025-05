Philips: lancement d'un essai clinique sur la coronaropathie information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Royal Philips annonce le lancement de l'essai clinique RADIQAL, une étude multicentrique randomisée portant sur 824 patients atteints de coronaropathie.



L'essai, mené dans six hôpitaux en Espagne, en République tchèque et aux États-Unis, vise à évaluer si sa nouvelle technologie à ultra-faible dose de rayons X permet de réduire de 50 % l'exposition aux radiations sans compromettre la qualité des images ou la performance des procédures.



Le premier patient a été recruté au centre hospitalier universitaire d'Aarhus, au Danemark, précise Philips.





