Philips lance une plateforme cloud de nouvelle génération pour l'imagerie médicale
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 16:50
Basée sur le cloud Philips HealthSuite (hébergé par Amazon Web Services), la solution peut aussi être déployée sur site et fonctionne en mode SaaS, facilitant la collaboration et la gestion à distance.
Actuellement disponible aux États-Unis, elle sera déployée dans d'autres régions en 2026, précise Philips.
Valeurs associées
|23,7500 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,11%
A lire aussi
-
SNCF Réseau, chargée de la construction et de l'entretien des voies de chemin de fer en France, a mis en service dimanche dans le grand Est, un poste d'aiguillage de nouvelle génération Argos, première étape de la modernisation du réseau ferré. Cette nouvelle technologie, ... Lire la suite
-
Ermenegildo Zegna va passer le contrôle de son groupe de mode (Zegna, Thom Browne, Tom Ford Fashion) à son directeur financier et à la quatrième génération familiale en janvier 2026, a annoncé lundi la maison de couture milanaise. Le directeur financier Gianluca ... Lire la suite
-
Le chancelier allemand a insisté lundi pour que la Russie rejoigne la table des négociations sur un plan de paix pour l'Ukraine, au lendemain de pourparlers à Genève ayant donné lieu à un "nouvel élan", mais qui nécessitent encore "du travail" selon Kiev et l'UE. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer