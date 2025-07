Philips: feu vert de la FDA pour la nouvelle version d'UroNav information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 17:15









Philips annonce avoir obtenu le feu vert de la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour la dernière version de son système UroNav dédié à la navigation assistée par imagerie dans le traitement du cancer de la prostate.



Cette version intègre un nouveau flux de travail avancé d'annotation, en lien avec DynaCAD Urology, pour faciliter la planification et le guidage en temps réel des thérapies focales.



L'UroNav fusionne IRM préopératoire et échographie peropératoire, offrant aux cliniciens une vue précise et dynamique pour des interventions ciblées et moins invasives.



Selon Philips, cette technologie permettrait d'améliorer de 30 % le diagnostic des formes à haut risque par rapport à la biopsie standard.



La solution vise à étendre l'accès aux traitements personnalisés tout en simplifiant les flux de travail cliniques, en renforçant la compatibilité avec les dispositifs d'échographie et en intégrant des fonctions de sécurité renforcées.





























