 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,55
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Philips et Getinge s'allient pour des solutions intégrées d'anesthésie
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:18






Philips annonce une alliance commerciale en Europe avec Getinge, groupe suédois spécialisé dans les technologies médicales, afin de proposer une solution intégrée combinant les systèmes d'anesthésie Flow Family de Getinge et les technologies de monitoring IntelliVue de Philips. Cette solution vise à proposer aux hôpitaux un dispositif complet d'anesthésie et de surveillance avec un interlocuteur unique pour l'achat et le support.

Selon Philips, il s'agit aussi de permettre un transfert fluide des données, une meilleure compatibilité avec les infrastructures hospitalières et une standardisation des pratiques, tout en facilitant l'installation et la formation du personnel.

Brian Bell, responsable de la division Enterprise Hospital Monitoring chez Philips, souligne que cette coopération répond à la demande des cliniciens pour des systèmes interopérables, améliorant l'efficacité et la qualité des soins.

Cette alliance s'inscrit dans une collaboration plus large entre les deux groupes, qui travaillent également au développement des standards SDC (Service-Oriented Device Connectivity) pour l'écosystème hospitalier.











Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
23,7900 EUR Euronext Amsterdam +0,72%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau grand-duc du Luxembourg, Guillaume, et son épouse Stéphanie, lors de sa prestation de serment, à Luxembourg, le 3 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Guillaume, nouveau grand-duc du Luxembourg, a prêté serment
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:45 

    Le Luxembourg célèbre l'avènement d'un nouveau souverain : le grand-duc Guillaume a prêté serment vendredi matin à la tête de cette petite monarchie européenne, juste après l'abdication de son père, Henri. "Je jure d'observer la Constitution et les lois", a déclaré ... Lire la suite

  • Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (Crédit: Vincent Colin / Arkema)
    Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:40 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    information fournie par BoursoBank 03.10.2025 11:39 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite

  • logo Atos (Crédit: / Adobe Stock)
    Oddo BHF relève nettement sa cible et réitère son conseil sur Atos
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:21 

    Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Atos , assortie d'un objectif de cours relevé de 29 à 57 euros, objectif désormais jugé cohérent avec une trajectoire de redressement plus rapide. L'analyste souligne une 'très forte confiance' du management dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank