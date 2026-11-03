Philips entouré après sa publication trimestrielle

Le groupe de technologies médicales Philips se distingue à la Bourse d'Amsterdam ( 4,93%, à 25,73 euros) après avoir fait état d'une amélioration de sa rentabilité opérationnelle au troisième trimestre 2026. Le groupe a également réitéré l'ensemble de ses objectifs annuels.

Sur la période, le chiffre d'affaires s'est établi à 4,4 milliards d'euros, traduisant une croissance comparable de 3%, tandis que les prises de commandes comparables ont progressé de 8%, tirées par la division Diagnostic & Traitement.

La marge d'Ebita ajusté a gagné 70 points de base pour atteindre 13%, soutenue par des hausses de volumes, l'amélioration de la marge brute et les mesures de productivité, en dépit de l'inflation des coûts. Le résultat d'exploitation ressort à 165 millions d'euros. Sur le plan de la trésorerie, le flux opérationnel s'élève à 544 millions d'euros et le flux de trésorerie disponible atteint 384 millions d'euros.

Le plan d'économies a généré 170 millions d'euros de gains nets sur le trimestre (427 millions d'euros depuis le début de l'année), maintenant le groupe en ligne avec son objectif de 1,5 milliard d'euros d'économies sur la période 2026-2028.

Le trimestre a été marqué par un accord de principe conclu entre la filiale Philips Respironics et le ministère américain de la Justice pour clore les enquêtes civiles et pénales liées aux rappels d'appareils respiratoires. A ce titre, Philips a comptabilisé une provision de 288 millions d'euros au troisième trimestre ; le versement est prévu au premier trimestre 2027 après finalisation des documents juridiques. Par ailleurs, la chambre commerciale de la cour d'appel d'Amsterdam a rejeté les demandes d'investisseurs réclamant une enquête sur la gestion de cette crise.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Philips confirme ses prévisions : une croissance comparable des ventes comprise entre 3% et 4,5%, une marge d'Ebita ajusté située entre 13,5% et 14% (intégrant environ 1% lié au remboursement de droits de douane américains). Enfin, le flux de trésorerie disponible devrait être compris entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros (incluant un impact net d'environ 200 millions d'euros du remboursement tarifaire américain).

Les analystes globalement unanimes

Pour UBS, les revenus du groupe sont conformes au consensus, tandis que l'Ebit ajusté a dépassé les attentes de 9%. Les analystes notent toutefois que ces éléments positifs sont toutefois contrebalancés par la faiblesse de la division Diagnostic & Treatment (D&T) et par la progression du titre de 15% depuis le début du mois. La recommandation est à neutre, avec une cible de cours à 12 mois de 24 euros.

De son côté, ING évoque des résultats contrastés avec une croissance organique décevante, mais une bonne surprise au niveau des marges et du fort rebond des prises de commandes. L'avis est également à conserver, avec un objectif de cours à 12 mois de 24 euros.

KBC Securities est plus ambitieux et vise 27,50 euros, avec une recommandation à acheter. La banque a qualifié les résultats de Philips de solides, avec un Ebita ajusté en progression de 7,2%, à 569 millions d'euros, dépassant largement les attentes. Cette performance s'explique par des résultats supérieurs aux prévisions dans l'ensemble des divisions, grâce à l'amélioration des marges brutes et aux mesures de réduction des coûts.

Enfin, les analystes de Jefferies estiment que le troisième trimestre a été contrasté avec une croissance organique des ventes décevante de 2,7%, contre un consensus à 3,1%. Ils relèvent toutefois que la marge ajustée a été solide en s'affichant à 13%, contre 11,8% attendu. La banque d'investissement américaine reste à conserver sur le titre Philips, en ciblant 25 euros.