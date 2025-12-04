 Aller au contenu principal
Philips en plein trou d'air après une déclaration de son dirigeant
04/12/2025

Philips lâche plus de 7% à Amsterdam, retrouvant ses niveaux de fin juillet, après que son directeur général, Roy Jakobs, a fait savoir à l'occasion de la conférence Citi organisée sur le thème de la santé, qu'il était "peu probable" que la croissance organique des ventes double en 2026, pour atteindre 4%, contre environ 2% cette année.

Une déclaration qui inquiète les marchés alors que les prévisions du consensus tablaient sur une croissance de 4,5 %...

"Cette évolution est défavorable et nos estimations devraient être revues à la baisse", a commenté Anas Patel, en charge du dossier chez AlphaValue.

Le broker rapporte que la direction a néanmoins réaffirmé son objectif d'améliorer les marges en 2026, malgré la hausse des droits de douane.

Philips a par ailleurs indiqué que l'environnement mondial d'investissement des hôpitaux en 2026 devrait être similaire à celui de 2025, avec une demande soutenue aux États-Unis, des marchés solides en Europe et à l'international, mais des conditions atones en Chine.




