Philips en plein trou d'air après une déclaration de son dirigeant
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 11:49
Une déclaration qui inquiète les marchés alors que les prévisions du consensus tablaient sur une croissance de 4,5 %...
"Cette évolution est défavorable et nos estimations devraient être revues à la baisse", a commenté Anas Patel, en charge du dossier chez AlphaValue.
Le broker rapporte que la direction a néanmoins réaffirmé son objectif d'améliorer les marges en 2026, malgré la hausse des droits de douane.
Philips a par ailleurs indiqué que l'environnement mondial d'investissement des hôpitaux en 2026 devrait être similaire à celui de 2025, avec une demande soutenue aux États-Unis, des marchés solides en Europe et à l'international, mais des conditions atones en Chine.
|22,4800 EUR
|Euronext Amsterdam
|-6,61%
