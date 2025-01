Philips: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Philips annonce les nominations de Jie Xue comme chief business leader precision diagnosis et d'Özlem Fidanci comme chief of international region, depuis le 1er janvier. Toutes deux membres du comité exécutif, elles sont sous l'autorité directe du CEO Roy Jakobs.



Rejoignant le groupe néerlandais après avoir travaillé chez GE Healthcare, Jie Xue succèdera à Bert van Meurs, qui continuera toutefois à diriger l'activité image guided therapy. Ils seront conjointement responsables du segment diagnosis & treatment.



Özlem Fidanci a quant à elle quitté Versuni pour remplacer Edwin Paalvast, ce dernier ayant décidé comme prévu de prendre sa retraite après cinq années chez Philips, au terme d'une carrière longue de plus de 35 ans.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 24,88 EUR Euronext Amsterdam +0,97%