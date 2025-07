Philips: bonne surprise sur les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 09:22









(Zonebourse.com) - Le groupe néerlandais a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025, marqués par une hausse de 6% des commandes comparables et une progression de 1% des ventes, à 4,3 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation atteint 400 millions d'euros, tandis que la marge EBITA ajustée s'améliore de 130 points de base, à 12,4% du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie disponible grimpe à 230 millions d'euros.



Le PDG Roy Jakobs a mis en avant le rôle clé des innovations récentes, notamment celles intégrant l'intelligence artificielle, dans cette dynamique positive.



Dans le détail, le segment Diagnostic & Traitement affiche un léger recul des ventes comparables (-1%), mais voit sa marge EBITA progresser grâce à une meilleure marge brute. Le segment Connected Care enregistre également une baisse des ventes comparables de 1%, mais améliore sa rentabilité (+160 points de base). Seul le segment Personal Health affiche une croissance des ventes (+6%), malgré une marge en repli, pénalisée par des dépenses publicitaires accrues.



Philips a par ailleurs annoncé de nouvelles avancées, avec le lancement de systèmes d'imagerie de dernière génération et de nouveaux partenariats en matière de surveillance médicale, aux Etats-Unis et en Europe. Le groupe poursuit son programme de productivité triennal, visant 2,5 milliards d'euros d'économies, dont 800 millions prévus en 2025.



Pour l'ensemble de l'année, Philips confirme sa prévision de croissance des ventes comparables entre 1% et 3%, et relève ses attentes de marge EBITA ajustée. L'impact des droits de douane, bien que revu à la baisse (de 250-300 à 150-200 millions d'euros grâce à l'accord UE/USA), reste un point de vigilance. La direction table toutefois sur une amélioration progressive au fil des trimestres.



Cette publication rassurante a entraîné une vive hausse du titre dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam, avec un gain initial de plus de 10%.







