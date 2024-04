Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: accord sur le litige de Respironics information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Philips fait part d'un accord avec des plaignants, après la médiation d'une juge américaine, pour régler un litige aux Etats-Unis impliquant sa filiale Respironics, accord par lequel cette dernière a accepté de verser 1,1 milliard de dollars.



Cette somme sera constituée à partir de la génération de trésorerie du groupe néerlandais de technologies médicales, et devrait être déboursée en 2025. A ce titre, une provision de 982 millions d'euros est comptabilisée sur le premier trimestre 2024.



Philips a aussi conclu un accord avec des assureurs pour recevoir d'eux 540 millions d'euros pour couvrir des réclamations liées aux rappels de produits, un revenu qui sera comptabilisé au deuxième trimestre et reçu au cours de l'année 2024.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam 0.00% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -34.21%