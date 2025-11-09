 Aller au contenu principal
Philippines-Au moins deux morts après le passage du super-typhon Fung-wong
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 12:30

par Adrian Portugal et Eloisa Lopez

Au moins deux personnes sont mortes dimanche aux Philippines après le passage du super-typhon Fung-wong qui charriait des pluies torrentielles et des vents forts, provoquant des coupures de courant dans la région de Bicol, a annoncé le bureau de la défense civile.

Une personne est morte noyée dans la province de Catanduanes et des pompiers ont retrouvé le corps sans vie d'une femme coincée sous les débris d'un immeuble qui s'est effondré à Catbalogan, a rapporté le bureau de la défense civile.

Plus d'un million de personnes ont été évacuées de zones à risque dans la province d'Aurora avant que le super-typhon ne touche terre, les autorités exhortant les habitants à suivre les ordres d'évacuation.

"Nous demandons aux gens d'évacuer de façon anticipée pour que l'on ait pas à mener des opérations de sauvetage de dernière minute, ce qui pourrait mettre en péril la vie des policiers, soldats, pompiers et personnels des garde-côtes", a déclaré le secrétaire à la Défense Gilberto Teodoro.

Les rafales pouvaient atteindre 230 km/h sur l'île de Luzon (nord), la plus peuplée des Philippines.

Fun-wong est le 21e typhon à toucher cette année les Philippines qui se remettent encore du passage de la tempête Kalmaegi, qui avait tué 224 personnes au début du mois.

(Reportage de Karen Lema; version française Zhifan Liu)

Environnement
