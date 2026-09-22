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Philippe Toulorge nommé directeur numérique et marketing client de Crédit Agricole Assurances
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 14:37
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Crédit Agricole Assurances fait part de la nomination de Philippe Toulorge au poste de directeur numérique et marketing client, prenant la tête d'une direction qui "contribuera à renforcer la performance de l'entreprise commune au service de ses clients, de ses banques partenaires et de l'ensemble de ses métiers".

Rassemblant les expertises en marketing, data et IA, ainsi que les plateformes technologiques au service de l'ensemble des métiers, la direction numérique et marketing client a vocation à renforcer la connaissance client, à développer des parcours toujours plus simples et personnalisés et à accompagner la transformation de Crédit Agricole Assurances.

Philippe Toulorge est membre du comité exécutif depuis janvier 2022 et occupait précédemment le poste de directeur informatique de Crédit Agricole Assurances. Il avait rejoint Crédit Agricole Assurances en tant que directeur de l'organisation, des systèmes d'information et des processus de Pacifica, en février 2020.

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