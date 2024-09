Philippe d’Orgeval devient directeur adjoint des gestions d’Amundi

Amundi vient de nommer Philippe d’Orgeval directeur adjoint des gestions du groupe. L’intéressé avait rejoint la société de gestion française il y a quatre ans, en décembre 2020, pour être directeur général de l’activité au Royaume-Uni. Il venait alors d’Axa Investment Managers, où il a été successivement responsable de la recherche sur les fonds (depuis 2001), CIO d’Axa Multimanager Ltd à Londres (2003), et directeur des risques (2010). Philippe d’Orgeval avait commencé sa carrière en 1995 chez Rothschild Gestion en tant que gérant de portefeuilles et analyste du côté acheteur pendant quatre ans, avant de rejoindre Pargesa en 1999 en tant que gérant et analyste.

Philippe d’Orgeval travaillera avec Vincent Mortier, directeur des gestions d’Amundi.