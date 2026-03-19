Philip Morris vend sa participation dans Swedish Match do Brasil, selon Folha

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Philip Morris International

PM.N a vendu sa participation dans Swedish Match do Brasil, qui contrôle la marque brésilienne Fiat Lux, a rapporté jeudi Folha de S.Paulo, sans révéler de détails financiers.

Philip Morris n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.