Philip Morris vend sa participation dans Swedish Match do Brasil, selon Folha

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Philip Morris International
PM.N a vendu sa participation dans Swedish Match do Brasil, qui contrôle la marque brésilienne Fiat Lux, a rapporté jeudi Folha de S.Paulo, sans révéler de détails financiers.
Philip Morris n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
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