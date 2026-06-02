Philip Morris revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels face à la volatilité des devises

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Philip Morris International PM.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant les fluctuations monétaires, bien que le directeur général Jacek Olczak ait déclaré que les autres risques pesant sur la réalisation de ses prévisions, tels que la hausse des prix de l'énergie, étaient gérables.

S'exprimant lors de la conférence mondiale sur la consommation organisée par la Deutsche Bank, M. Olczak a déclaré que les récentes mesures prises par la FDA américaine pour assouplir les d'application de la loi concernant les cigarettes électroniques non autorisées et les sachets de nicotine constituaient un « élément positif net », réduisaient l'incertitude réglementaire pour Zyn et devraient soutenir la croissance de la catégorie.

L'action du géant du tabac a progressé d'environ 1 % en début de séance.

* Philip Morris table désormais sur un bénéfice par action ajusté de 8,31 à 8,46 dollars en 2026, soit une croissance de 10,2 % à 12,2 % par rapport aux niveaux de 2025, et un chiffre inférieur à la fourchette de prévisions antérieure de 8,36 à 8,51 dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 8,41 dollars par action.

* Le directeur général Olczak a déclaré que la société disposait cette année d'une plus grande flexibilité que prévu initialement pour compenser certains vents contraires.

* La société a indiqué que le prix de la nouvelle gamme Zyn Ultra serait inférieur d' s par sachet à celui de sa gamme phare, dans le but de réduire sa forte prime de prix et d'améliorer sa compétitivité.

* PMI prévoit une charge de dépréciation hors trésorerie d'environ 500 millions de dollars liée à la valeur de son investissement dans sa filiale canadienne RBH au deuxième trimestre 2026.

* En avril, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 concernant , en raison de l'incertitude réglementaire entourant ses sachets de nicotine Zyn et de la concurrence croissante sur le marché des produits du tabac.

* Philip Morris s'est diversifié dans les produits sans fumée, notamment le dispositif de tabac chauffé IQOS, les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine à usage oral.

* Elle a déclaré que les récentes hausses de prix au Japon, motivées par des modifications de la taxe d'accise, ont pesé sur la croissance de cette catégorie, mais n'ont jusqu'à présent pas affecté de manière significative sa part de marché.