Philip Morris revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'incertitude entourant les sachets de nicotine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique, d'actions au paragraphe 2, de détails aux paragraphes 6 et 10)

Philip Morris International PM.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, dans un contexte d'incertitude réglementaire concernant ses sachets de nicotine Zyn et de concurrence accrue sur le marché des produits du tabac. Néanmoins, ses actions ont augmenté de près de 3 % dans les échanges de pré-marché après que la société ait dépassé les attentes en matière de ventes et de bénéfices du premier trimestre. Philip Morris, qui vend Marlboro en dehors des États-Unis, a intensifié ses efforts pour se diversifier au-delà des cigarettes, mais a dû faire face à la rivalité de marques telles que Velo de British American Tobacco BATS.L et à des retards réglementaires dans l'autorisation de nouvelles versions de Zyn. Les produits populaires à base de sachets de nicotine n'ont pas encore été autorisés à la vente sur le site aux États-Unis, malgré une procédure accélérée de la Food and Drug Administration, car les scientifiques de l'agence hésitent à les autoriser en raison des risques potentiels pour les nouveaux utilisateurs, y compris les enfants, a rapporté Reuters au début de ce mois.

Philip Morris prévoit pour l'ensemble de l'année un bénéfice ajusté par action compris entre 8,36 et 8,51 dollars, contre une prévision précédente de 8,38 à 8,53 dollars.

Le point médian de la prévision de bénéfice est supérieur de 4 cents aux attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré qu'elle avait pris en compte un léger impact du conflit au Moyen-Orient dans ses prévisions, mais qu'elle ne s'attendait pas à un effet prolongé. Philip Morris a déclaré un chiffre d'affaires de 10,15 milliards de dollars pour le premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 9,91 milliards de dollars. Le bénéfice trimestriel ajusté de 1,96 $ par action a également dépassé l'estimation de 1,83 $. Les recettes provenant des produits sans fumée ont augmenté de 12,4 % au cours du trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 15 % enregistrée l'année précédente, tandis que les volumes d'expédition de Zyn aux États-Unis ont chuté de 23,5 %.