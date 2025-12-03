Philip Morris renforce son partenariat historique avec Ferrari en F1
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 15:04
Philip Morris International annonce l'élargissement de sa collaboration avec Scuderia Ferrari HP et Ferrari Challenge Trofeo Pirelli pour la saison 2026 et au-delà. Ce nouveau chapitre prévoit l'apparition de la marque ZYN, leader mondial des sachets de nicotine, sur les livrées de Formule 1 lors de courses sélectionnées. La première apparition est programmée pour le Grand Prix d'Abou Dhabi du 7 décembre, qui sera la dernière course de la saison.
Stefano Volpetti, président de la division Smoke-Free Products et directeur client de PMI, souligne que ce partenariat vise à "accélérer le remplacement des cigarettes" en offrant aux adultes des alternatives comme ZYN. Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de compétition chez Ferrari, met en avant une collaboration fondée sur l'innovation, la responsabilité et le progrès scientifique.
L'entreprise rappelle que ses pratiques marketing sont conçues pour promouvoir ses produits de manière responsable, en ciblant un public adulte et en utilisant notamment la Formule 1 comme plateforme mondiale adaptée.
Pour rappel, ZYN est une marque de sachets de nicotine sans tabac. Ces sachets se placent sous la lèvre, libèrent de la nicotine et se consomment sans combustion, sans fumée et sans vapeur.
Ferrari gagne 0,6% à Milan vers 15h dans un marché en hausse de 0,3%.
Valeurs associées
|155,165 USD
|NYSE
|+0,37%
A lire aussi
-
La production industrielle aux États-Unis a progressé en septembre, montrent les statistiques officielles publiées mercredi. La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,1% de la production industrielle en septembre, après une baisse de 0,3% en août (révisé ... Lire la suite
-
Moscou et Kiev se sont déclarés mercredi prêts à poursuivre les pourparlers sur le conflit en Ukraine, au lendemain d'une réunion en Russie entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff qui n'a débouché sur aucune percée. Ces ... Lire la suite
-
Zone euro: L'inflation devrait osciller autour de 2% dans les mois à venir selon la Banque Centrale Européenne
L'inflation dans la zone euro continuera à osciller autour de l'objectif à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mois à venir, tandis que la croissance devrait être stimulée par les dépenses des ménages, a déclaré mercredi la présidente de ... Lire la suite
-
Le secteur privé a détruit 32.000 emplois le mois dernier aux Etats-Unis, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi, prenant de court les marchés qui s'attendaient au contraire à des créations nettes. Les destructions d'emplois ont été concentrées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer