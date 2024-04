Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philip Morris: relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Philip Morris International indique rehausser ses objectifs pour 2024, anticipant désormais un BPA ajusté à taux de changes constants entre 6,55 et 6,67 dollars, en augmentation de 9 à 11% par rapport à 2023 (et non plus de 6,43 à 6,55 dollars).



Le cigarettier de Stamford (Connecticut) publie un BPA ajusté en croissance (hors effets de changes) de 23,2% à 1,50 dollar au titre des trois premiers mois de 2024, pour des revenus en hausse organique de 11% à 8,8 milliards.



'Une dynamique vigoureuse dans les activités sans fumée se poursuit avec une progression rapide des volumes sous-jacents et une croissance nette organique des revenus et du profit brut en accélération', souligne le CEO Jacek Olczak.





