Philip Morris rehausse ses prévisions de BPA pour l'année 2024

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de Philip Morris ressortent à 9,9 milliards de dollars, soit une hausse de 11,6% en organique sur un an. Sur cette période, la marge brute ressort à 6,5 milliards de dollars, soit une progression de 13% en organique sur un an. Le résultat d'exploitation a augmenté de 13,8% en organique pour s'élever à 3,7 milliards de dollars. Le cigarettier a relevé ses prévisions pour 2024. Il visé désormais un bénéfice par action dilué entre 6,20 et 6,26 dollars contre une estimation précédente entre 5,89 et 6,01 dollars.

Son bénéfice par action dilué ajusté pour 2024 devrait se situer entre 6,45 et 6,51 dollars contre une estimation antérieure comprise entre 6,33 et 6,45 dollars. Celui-ci a augmenté de 14,4% au troisième trimestre à 1,91 dollar et dépassé le consensus s'élevant à 1,82 dollar.

AOF - EN SAVOIR PLUS